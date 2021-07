Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très joli coup se prépare en coulisses…

Publié le 15 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux renforts malgré un début de mercato estival déjà très agité, l’OM envisagerait de faire venir l’une des sensations de l’Euro.

Ces derniers jours, la direction de l’OM n’a pas chômé sur le marché des transferts en officialisant les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Mais Pablo Longoria entend encore étoffer son effectif dans les semaines à venir, et pour se faire, le président de l’OM pourrait tenter un autre coup très ambitieux sur le marché des transferts.

L’OM ciblé Zuber

Comme l’a révélé Blick mercredi, l’OM aurait désormais des vues sur Steven Zuber (29 ans), le milieu de terrain suisse de l’Eintracht Francfort qui avait fait tant de mal à l’équipe de France durant l’Euro. D’ailleurs, cette piste semble largement abordable sur le plan financier, puisque le club allemand en réclamerait aux alentours de 7M€. Reste à savoir si l’OM parviendra à attirer Zuber…