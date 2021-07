Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une nouvelle à 50M€ pour Paul Pogba !

Publié le 15 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Priorité du PSG pour la suite de son mercato, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United pour une somme comprise entre 50 et 60M€ à un an de la fin de son contrat.

Déjà très actif sur le marché, le PSG a enrôlé quatre joueurs à savoir Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Une recrutement très impressionnant qui est pourtant loin d'être terminé. En effet, Leonardo souhaite encore voir débarquer au moins un milieu de terrain d'envergure et a fait de Paul Pogba sa grande priorité pour la suite du mercato. Un dossier qui prend forme.

Manchester prêt à lâcher Pogba pour un peu plus de 50M€ ?