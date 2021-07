Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation fracassante sur le salaire de Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une passe économique plus que délicate, le club culé serait enfin parvenu à un accord avec le clan Lionel Messi pour qu’il renouvelle son contrat pour les cinq prochaines saisons, mais pas sous n’importe quelles conditions.

Et si c’était enfin terminé dans le feuilleton Lionel Messi ? Après des semaines de spéculations et des derniers jours mouvementés en raison de la question de la masse salariale à régler, le FC Barcelone se devant de l’alléger dans le cadre du plafond instauré par la Liga, le renouvellement du contrat du capitaine du Barça n’a pas été de tout repos. Cependant, si l’on en croit les informations divulguées par ESPN notamment, le FC Barcelone et l’entourage de Lionel Messi se seraient mis d’accord pour que l’Argentin, qui est libre de tout contrat depuis le 30 juin, s’engage avec le club de son coeur pour les cinq prochaines saisons.

Un contrat de cinq ans, mais avec une grosse réduction salariale !