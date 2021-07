Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau message de Laporta sur l’avenir de Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 15h10 par Th.B.

Le FC Barcelone travaille toujours d’arrache pied afin de renouveler le contrat de Lionel Messi. Cependant, Joan Laporta bien qu’il se montre optimiste, n’a pas donné de nouvelles concrètes sur un potentiel accord.

Et si le feuilleton Lionel Messi continuait d’animer le marché des transferts ? Certes, le PSG et Manchester City sembleraient être hors course à présent. Cependant, le FC Barcelone ne se rapprocherait pas pour autant d’un renouvellement du contrat qui a expiré le 30 juin dernier. En effet, en raison des problèmes financiers du Barça et de sa masse salariale colossale, Joan Laporta ne pourrait pas en l’état officialiser la prolongation de contrat de Messi. Que ce soit L’Équipe ou The Athletic , il n’y a aucune confirmation que ce soit auprès du clan Lionel Messi ou de Barcelone qu’un nouveau contrat de cinq ans soit sur le point d’être signé comme la presse ibérique ou encore ESPN l’ont assuré.

« Tout va bien »