Mercato - Barcelone : L’OM ne sauvera pas Joan Laporta !

Publié le 15 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Devant faire un grand ménage au FC Barcelone, Joan Laporta ne devrait finalement pas compter sur l’OM pour arriver à ses fins.

Les finances du FC Barcelone sont dans le rouge et actuellement, cela porte préjudice à Joan Laporta. En effet, alors que le club catalan a annoncé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, ces recrues ne peuvent pas être enregistrées. De même, la prolongation de Lionel Messi ne peut pas être actée en l’état actuel. Pour remédier à cela, le Barça doit drastiquement réduire sa masse salariale et trouver preneur pour nombreux de ses joueurs indésirables.

L’OM passe à autre chose