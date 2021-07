Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge encore pour Dario Benedetto !

Publié le 15 juillet 2021 à 14h10 par A.M.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM cherche désormais à dégraisser son effectif. Dans cette optique, Dario Benedetto est régulièrement annoncé sur le départ. Sao Paulo ferait partie des clubs intéressés.

Difficile de trouver un club plus actif que l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Et pour cause, le club phocéen a déjà enregistré l'arrivée de sept renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres. Toutefois, l'OM doit désormais vendre afin d'équilibrer ses comptes et alléger son effectif en vue de poursuivre son recrutement. Dans cette optique, le nom de Dario Benedetto revient avec insistance.

Sao Paulo se renseigne sur Benedetto