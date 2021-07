Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alessandro Florenzi fait une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il évoluait en prêt au PSG, Alessandro Florenzi a officialisé son départ du club de la capitale sur les réseaux sociaux.

Arrivé au PSG l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée à 9 M€ en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi n’a malheureusement pas été l’auteur d’une excellente saison au sein du club de la capitale. De ce fait, Leonardo a souhaité le remplacer en misant sur Achraf Hakimi, arraché à l’Inter contre 60 M€ hors bonus tout récemment. Et de son côté, l’international italien, récent vainqueur de l’Euro avec l'Italie, ne jouera bel et bien plus au PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a effectivement décidé de ne pas exercer son droit d’achat, chose qui a donc conduit Alessandro Florenzi à faire ses adieux à l’écurie parisienne ce jeudi

« Ce fut un grand privilège de faire partie de cette famille »