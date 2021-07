Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Donnarumma sur son arrivée à Paris !

Publié le 15 juillet 2021 à 18h15 par A.D.

Alors qu'il vient de remporter l'Euro avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Sur les réseaux sociaux, le nouveau gardien de Mauricio Pochettino a fait part de son immense joie de rejoindre le club de la capitale.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Gianluigi Donnarumma a attendu la fin de l'Euro, qu'il a remporté avec l'Italie, pour signer au PSG. Alors qu'il appartient désormais à l'effectif de Mauricio Pochettino, le gardien de la Squadra Azzurra s'est totalement enflammé après avoir paraphé un contrat de cinq ans avec le PSG. « Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters » , s'est-il réjoui lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG ce mercredi.

«J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et de gagner avec ce club»

Sur son compte Twitter , Gianluigi Donnarumma en a rajouté une couche ce jeudi après-midi. « Une équipe qui a de la fierté. Une équipe qui respire la passion. Une équipe qui vise la perfection. Il est temps de se battre et de gagner ! Allez Paris », a posté le nouveau gardien du PSG en légende d'une vidéo où il déclare : « Je suis heureux d'être ici, de faire partie de ce grand club. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et de gagner avec ce club. Ici c'est Paris » .