Mercato - Real Madrid : La partie est déjà jouée pour Erling Haaland !

Publié le 15 juillet 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 15 juillet 2021 à 18h40

Alors que bon nombre d’écuries européennes, y compris le Real Madrid, sont annoncées sur les traces Erling Haaland, tout indique que le Borussia Dortmund ne compte pas laisser filer son buteur et été.

Auteur d’excellentes performances depuis un an et demi et son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland a attiré les regards des plus prestigieuses européennes. En effet, bon nombre d’entre-elles voudraient s’attacher les services du natif de Leeds, qui est clairement devenu l’attaquant à la mode sur le Vieux Continent . Par exemple, le Real Madrid le ciblerait afin d’en faire le successeur de Karim Benzema à la pointe de son attaque, l’attaquant français n’étant plus tout jeune désormais. Seulement voilà, un club se détache avec insistance ces dernières semaines dans l’optique d’accueillir Erling Haaland, à savoir Chelsea. Les Blues seraient effectivement sous le charme de l’international norvégien et voudraient absolument l’avoir dans leur effectif. Cependant, pour l’heure, le Borussia Dortmund continuerait à faire de la résistance. Il faut dire que rien n’oblige le club de la Ruhr à le vendre cet été vu que sa clause libératoire fixée à 75 M€ n’entrera en vigueur qu’à partir de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Formuler une offre pour Erling Haaland serait une perte de temps