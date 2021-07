Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Varane se complique pour Leonardo…

Publié le 15 juillet 2021 à 17h15 par La rédaction

Après avoir fait signer Sergio Ramos, Leonardo n’aurait pas abandonné pour autant la piste menant à Raphaël Varane. Malgré tout, Manchester United semble en meilleure position dans ce dossier. Le Real Madrid voudrait le vendre au plus vite afin de s'éviter un départ libre.

Déjà dix ans que Raphaël Varane fait les beaux jours de la défense du Real Madrid avec Sergio Ramos. Mais cet été, le Français a vu son acolyte de toujours quitter le navire. Un départ marquant pour Varane qui pourrait lui aussi prendre la même décision. Suivi par le PSG et Manchester United, le champion du monde a un choix à faire. Et alors que le Real serait prêt à le laisser partir, Leonardo ne semble ne pas profiter de cette occasion.

Le Real Madrid veut vendre Varane rapidement