Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann a tenté un coup de poker pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors qu’il semble être appelé à revenir à l’Atletico de Madrid après deux saisons mitigées à Barcelone, Antoine Griezmann aurait tenté de s’engager dans un top club de Premier League avec ses agents.

Le FC Barcelone travaillerait d’arrache pied avec l’Atletico de Madrid dans le simple et unique but de trouver un accord pour une grosse opération dans laquelle Antoine Griezmann fera partie intégrante au même titre que Saul Niguez. Depuis quelque temps, le président Joan Laporta chercherait à se séparer d’Antoine Griezmann notamment dans l’optique de pouvoir renouveler le contrat de Lionel Messi et pour alléger la masse salariale. Hormis l’Atletico, Griezmann aurait pu prendre la direction de la Premier League, mais Erling Braut Haaland aurait changé la donne.

Chelsea et City auraient recalé l’entourage de Griezmann