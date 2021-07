Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle offre révélée dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h00 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2021 à 13h01

Champion d’Europe en titre, Chelsea compterait bien renforcer son effectif avec Erling Braut Haaland, également ciblé par le Real Madrid. Les Blues auraient déjà proposé un échange à Dortmund incluant Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, Florentino Pérez n’a pas trouvé de successeur à la hauteur du Portugais. Si Karim Benzema brille, il ne peut pas tout faire et aurait bien besoin d’un voire deux acolytes en attaque. Cela tombe bien, le Real suivrait Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, deux des plus gros cracks en Europe. Si l’avenir du premier cité est encore flou, celui du second l’est tout autant. Le Norvégien a repris l’entraînement avec Dortmund et à ce jour, un club aurait fait une offre concrète : Chelsea.

Chelsea a proposé un échange pour Haaland