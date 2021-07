Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez va frapper très fort pour Erling Haaland !

Publié le 16 juillet 2021 à 7h30 par A.D.

Alors qu'il aurait les moyens de recruter un galactique cet été, Florentino Pérez serait prêt à mettre le paquet sur Erling Haaland. Persuadé que le Borussia Dortmund retiendra son numéro 9 cet été, le président du Real Madrid se tiendrait prêt pour 2022. Mais alors que Mino Raiola pousserait pour un départ lors de ce mercato estival, Florentino Pérez pourrait lancer les hostilités plus tôt que prévu.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de très près par le Real Madrid et plusieurs écuries européennes. Alors qu'il aurait très bien géré ses finances pendant la crise liée au coronavirus, Florentino Pérez aurait la possibilité de recruter un galactique cet été, bien que cela pourrait l'endetter à nouveau, selon les dernières informations d' AS . Dans cette optique, le président du Real Madrid serait prêt à miser gros sur Erling Haaland, que ce soit cet été ou en 2022.

Florentino Pérez est sur les starting-blocks pour Erling Haaland