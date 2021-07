Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de Leonardo pour Theo Hernandez ? La réponse !

Publié le 15 juillet 2021 à 16h15 par A.D.

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, Leonardo voudrait s'attacher les services de Theo Hernandez cet été. Et malgré les rumeurs en provenance d'Italie, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore formulé la moindre offre pour le pensionnaire du Milan AC.

Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Leonardo ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir renforcer la cage, la défense centrale, le couloir droit et le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG compterait désormais révolutionner le couloir gauche de la défense parisienne. Dans cette optique, Leonardo a déjà envoyé Mitchel Bakker vers le Bayer Leverkusen et aimerait offrir Layvin Kurzawa au Galatasaray. Et pour combler leur départ et venir épauler Juan Bernat, le dirigeant du PSG voudrait miser sur Theo Hernandez. Dernièrement, Tuttosport a annoncé que Leonardo avait déjà formulé une offre pour le défenseur du Milan AC. Une offensive à hauteur de 40M€. Toutefois, à en croire Foot Mercato , le directeur sportif du PSG ne serait pas encore passé à l'action pour Theo Hernandez.

Aucune offre du PSG pour Theo Hernandez ?