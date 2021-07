Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une opération surprise !

Publié le 15 juillet 2021 à 14h45 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, le PSG ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que Colin Dagba pourrait être vendu puis remplacé dans la foulée par un autre latéral droit.

L'opération ventes a été lancée par Leonardo. Après s'être bien renforcé avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le PSG doit désormais penser à vendre. C'est ainsi que Mitchel Bakker a été cédé au Bayer Leverkusen pour environ 7M€, hors bonus, tandis qu'Alphonse Areola, Sergio Rico et Layvin Kurzawa pourraient être les prochaines sur la liste. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Dagba vendu et un latéral droit en approche ?