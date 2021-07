Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion à saisir pour Leonardo avec Théo Hernandez ?

Publié le 15 juillet 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Théo Hernandez, le club de la capitale pourrait vendre un projet alléchant à l’actuel joueur de l’AC Milan.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a démarré fort avec les venues de quatre recrues, et il n’est peut-être toujours pas terminé. En effet, tandis qu’il semble actuellement sur des ventes, Leonardo garde toujours en ligne de mire le fait de recruter certains joueurs, à l’image de Paul Pogba ou de Théo Hernandez. Le second cité aurait même fait l’objet de plusieurs approches de la part du PSG depuis des mois, et ce en dépit du fait que l’AC Milan ne voudrait pas le vendre en l’état.

Le PSG offrirait à Théo Hernandez davantage de visibilité