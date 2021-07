Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retournement de situation encore possible dans le feuilleton Griezmann ?

Publié le 15 juillet 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que la piste d’un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez est évoquée avec insistance dans la presse ces derniers jours, le milieu espagnol pourrait tout faire capoter.

En proie à de grands soucis financiers avec sa masse salariale colossale, le FC Barcelone doit vendre le plus rapidement possible afin de boucler officiellement la prolongation du contrat de Lionel Messi, libre depuis le 30 juin dernier. Dans cette optique, Antoine Griezmann et ses conséquents émoluments sont poussé vers la sortie, et c’est la piste d’un retour à l’Atlético de Madrid qui tiendraient la corde actuellement dans le cadre d’un échange avec Saúl Niguez. Cependant, rien n’est encore fait dans ce dossier, et notamment du côté du joueur de l’Atleti…

L’entourage de Saúl Niguez attend la Premier League