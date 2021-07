Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi prend forme !

Publié le 17 juillet 2021 à 15h30 par B.C.

Alors que le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs, Mauro Icardi dispose d’une belle cote en Serie A. La Juventus et l’AS Roma se seraient en effet positionnées pour l’attaquant argentin, sous contrat jusqu’en 2024.

Arrivé en prêt à l’été 2019 avant d’être transféré définitivement l’année suivante, Mauro Icardi peine toujours à faire l’unanimité au PSG. Alors que Leonardo s’est déjà montré très actif dans le sens des arrivées, le directeur sportif parisien espère en faire de même au niveau des départs, et le nom d’Icardi revient avec insistance. Lié au PSG jusqu’en juin 2024, l’attaquant argentin n’a toutefois pas l’intention de plier bagage comme il l’a indiqué sur ses réseaux sociaux en mai dernier : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville. » Cependant, la réalité semble bien différente.

La Juve serait passée à l’action

Du côté du PSG, un départ de Mauro Icardi est loin d’être écarté. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale est en effet à l’écoute des offres pour le joueur de 28 ans, et cela tombe bien puisque ce dernier conserve une belle cote sur le marché des transferts, plus particulièrement en Italie. D’après Foot Mercato , la Juventus surveille toujours de près la situation de Mauro Icardi, et Massimiliano Allegri serait bien décidé à boucler ce dossier pour son retour à Turin. Le tacticien transalpin aurait déjà approché l’entourage de l’Argentin pour afficher ses volontés dans ce mercato estival. Un intérêt visiblement réciproque, puisque Mauro Icardi serait séduit par l’idée d’évoluer à la Juventus, mais un autre prétendant est en place.

La Roma est en place