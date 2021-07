Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h15 par B.C.

Alors qu’il dispose de plusieurs pistes en Italie, Mauro Icardi serait disposé à revoir son salaire à la baisse pour retourner en Serie A. Un départ vu d’un bon oeil par l’entourage de l’Argentin.

Après s’être montré très actif sur le plan des arrivées, le PSG espère en faire de même dans le sens des départs. Alors que Mitchel Bakker a déjà quitté la capitale, Alphonse Areola, Layvin Kurzawa ou Mauro Icardi pourraient suivre. L’attaquant argentin dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, et Leonardo serait prêt à le laisser filer en cas d’offre satisfaisante. La Juventus serait toujours intéressée par l’Argentin, tout comme l’AS Roma à en croire La Repubblica , de quoi ravir Mauro Icardi et ses proches.

Icardi prêt à faire un effort pour revenir en Italie ?