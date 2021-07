Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’une star d’Al-Khelaïfi relancé par José Mourinho ?

Publié le 17 juillet 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que Mauro Icardi pourrait être cédé par le PSG cet été, José Mourinho serait sous le charme de l’attaquant argentin et rêverait de mettre la main sur lui durant le mercato.

Avec déjà quatre recrues au compteur (Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma), le PSG est très actif dans ce début de mercato estival, et ce n’est pas terminé. Leonardo s’intéresserait désormais à Paul Pogba (Manchester United) et Joaquin Correa (Lazio), mais le directeur sportif parisien n’oublie pas qu’il doit se séparer de certains joueurs pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Alphonse Areola, Sergio Rico et Layvin Kurzawa sont notamment concernés, tout comme Mauro Icardi. L’attaquant argentin n’apparaît pas comme un élément intransférable aux yeux de Leonardo, de quoi rendre son départ du PSG possible cet été. La Juventus serait notamment à l’affût, mais le club turinois n’est pas le seul intéressé en Italie.

Mourinho rêve d’Icardi