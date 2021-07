Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit décider le Qatar pour Kylian Mbappé ?

Publié le 17 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail, alors que le Real Madrid reste à l’affût. Mais selon vous, que doit décider l’état-major qatari dans ce dossier.

Le PSG a de quoi être inquiet pour Kylian Mbappé. Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, le champion du monde tricolore n’a toujours pas décidé de prolonger et pourrait ainsi quitter le club de la capitale librement à l’été 2022 si le dossier n’évoluait pas d’ici-là. Une situation qui fait les affaires du Real Madrid, toujours déterminé à mettre la main sur le numéro 7 parisien. À en croire les informations du quotidien AS, le clan Mbappé attendrait d’ailleurs que Florentino Pérez passe à l’action dans les prochaines semaines pour mettre la pression sur le PSG. Mais dans la capitale, on espère toujours que Kylian Mbappé finira par apposer sa signature sur un nouveau contrat.

Comment régler le cas Mbappé ?