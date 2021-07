Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a fait une énorme demande au Real Madrid !

Publié le 16 juillet 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 16 juillet 2021 à 8h16

Convoité par le Real Madrid, Kylian Mbappé espère que le club merengue va rapidement changer de stratégie afin de passer à l'action pour son recrutement cet été.

La situation de Kylian Mbappé reste toujours aussi floue. En effet, son contrat s'achève en juin 2022 et il ne semble pas pressé à l'idée de prolonger au PSG. Et pourtant, le club de la capitale réalise un mercato impressionnant puisque Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma ont été recrutés. Mais visiblement ce n'est pas suffisant pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Du moins pas pour le moment puisque l'attaquant français est parti en vacances après l'élimination des Bleus à l'Euro et sa réponse se fait attendre. Mais en coulisses, l'entourage du Champion du monde affiche toutefois un souhait fort.

Mbappé espère que le Real Madrid va accélérer