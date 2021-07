Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos confirme ce qui a fait la différence pour son choix !

Publié le 16 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur son choix de rejoindre le PSG, Sergio Ramos répète que les deux ans de contrat offert par le club de la capitale ont fait la différence.

Après avoir refusé de prolonger son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos s'est finalement engagé avec le PSG où il a signé un contrat de deux saisons. Et comme l'explique le défenseur espagnol, c'est d'ailleurs cet argument qui a fait la différence dans son choix.

«La priorité quand je suis parti du Real Madrid était les 2 ans de contrat»