Mercato - PSG : Un chantier colossal de Leonardo se complique !

Publié le 15 juillet 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Après avoir déjà recruté quatre joueurs, le PSG s'est désormais lancé dans un énorme dégraissage. Toutefois, si Mitchel Bakker est parti, les ventes suivantes peinent à se déclencher. Et pour cause, les salaires parisiens posent clairement problème.

Le mercato du Paris Saint-Germain est parfaitement lancé. Le club de la capitale a effectivement bouclé les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Toutefois, Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoie d'autres arrivées, notamment dans le cœur du jeu où Paul Pogba semble être la priorité. Mais avant de boucler d'autres recrues, le PSG va devoir vendre. Un vaste chantier qui a été lancé par la vente de Mitchel Bakker qui s'est engagé le Bayer Leverkusen pour environ 7M€, hors bonus. Bien évidemment, d'autres départs sont espérés et les joueurs concernés sont nombreux. Malgré tout, plusieurs facteurs rendent le travail de Leonardo très compliqué.

Le PSG bloqué par le salaire de ses joueurs