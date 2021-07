Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid... Ce terrible constat sur Donnarumma !

Publié le 16 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma a décidé de rejoindre le PSG cet été à l'issue de son contrat avec l'AC Milan, Antonio Cassano peine à comprendre ce choix.

Cet été, le PSG a réalisé une très belle opération en attirant Gianluigi Donnarumma sans débourser la moindre indemnité de transfert. Une très belle affaire pour le club de la capitale qui s'offre donc le meilleur joueur de l'Euro. Mais Antonio Cassano ne cache pas son scepticisme concernant ce dossier.

«S’il est le gardien le plus fort du monde, pourquoi le Bayern Munich ou le Real Madrid ne vont pas le chercher ?»