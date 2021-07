Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce talent de Ligue 1 va échapper à Doha…

Publié le 16 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG notamment se serait lancé sur les traces d’Eduardo Camavinga, le milieu du Stade Rennais serait susceptible d’attendre la fin de son contrat à l’été 2022 pour prendre la direction du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Certes, Eduardo Camavinga n’a pas démontré les mêmes performances avec le Stade Rennais cette que lors de l’exercice précédent, ce qui lui avait valu l’intérêt de bien des équipes européennes et ses premières sélections en Équipe de France. Et pour cet été, le nom de Camavinga revient du côté du PSG. Le10sport.com vous révélait le 10 mai dernier que le profil du milieu de terrain rennais est apprécié à tous les étages de l’institution parisienne. Néanmoins, outre l’obstacle Manchester United, un danger venu d’Espagne compromettrait les chances du PSG de boucler le transfert de Camavinga.

Camavinga vers le Real Madrid ou le Barça l’année prochaine ?