Mercato - OM : Longoria a bien réalisé un énorme coup !

Publié le 16 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Recruté pour environ 4,5M€, Luan Peres a visiblement laissé un grand vide au Brésil comme l'explique Mohamed Bouhafsi.

Bien que l'OM ait bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, le club phocéen a poursuivi son recrutement en défense centrale, s'attachant ainsi les services de Luan Peres qui débarque en provenance de Santos pour environ 4,5M€. Un joueur réclamé par Jorge Sampaol et comme l'explique Mohamed Bouhafsi, l'OM a peut-être réalisé un très joli coup.

«C’était le meilleur défenseur du championnat brésilien»