Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Kylian Mbappé !

Publié le 15 juillet 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été s'il ne prolonge pas très vite. Alors qu'il a très bien géré ses finances pendant la crise, le Real Madrid aurait les moyens de faire des folies pour le champion du monde français lors de ce mercato estival.

Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, le champion du monde français pourrait être vendu lors de cette fenêtre de transferts s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement. Conscient de la situation, le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade pour récupérer Kylian Mbappé cet été. D'ailleurs, Florentino Pérez, le président merengue, aurait les épaules suffisamment solides pour assumer le transfert de la star du PSG.

Le Real Madrid peut recruter un nouveau galactique cet été