Mercato - PSG : Le danger se confirme pour Leonardo avec Mbappé !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé refuserait toujours catégoriquement de prolonger son contrat, le Real Madrid serait en attente d’un développement pour l’attaquant du PSG et serait prêt à prendre son mal en patience.

Kylian Mbappé dispose d’un contrat qui prendra fin le 30 juin 2022 au PSG. Et à en croire les informations qui circulent depuis quelque temps dans la presse, son engagement ne devrait pas être prolongé. La cause ? Mbappé aurait de son propre chef mis un terme aux négociations avec ses dirigeants. De quoi alerter le Real Madrid qui serait prêt à tout pour s’attacher ses services cet été, quitte à patienter jusqu’à la fin du mercato. « Ce n’est pas un secret, Mbappé est un objectif du Real Madrid. Le marché sera très long et il va dépendre énormément de ce qui va arriver avec Mbappé. Si Mbappé arrive, certains joueurs vont devoir partir. S’ils savent que Mbappé ne viendra pas cet été, ils devront prendre d’autres décisions. Mais jusqu’au dernier jour du marché, on ne sait rien ». Voici le témoignage qu’une source du dossier a livré à The Athletic mercredi. Et du côté de Kylian Mbappé, l’aventure au PSG ne devrait pas être rallongée.

Pas d’avancée du côté de Mbappé, le Real Madrid en stand-by