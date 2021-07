Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer un sale été avec Mbappé…

Publié le 15 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, le Real Madrid resterait sur ses gardes et serait d’ailleurs prêt à mettre le feu dans ce dossier jusqu’à la toute fin du mercato estival.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaille depuis un bon moment sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, en vain. En effet, comme L’Équipe et RTL l’ont confié début juillet, le champion du monde est parti en vacances après l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro en prenant la décision de mettre un terme aux négociations avec sa direction concernant la prolongation de son engagement prenant fin en juin 2022. Le Real Madrid, malgré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire, resterait un danger pour le PSG, qui devrait être d’actualité jusqu’à la toute fin du mercato.

« Jusqu’au dernier jour du marché, on ne sait rien »