Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : LOSC, PSG... Le gros aveu d'Adil Aouchiche !

Publié le 15 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son choix de rejoindre l'ASSE il y a un an, Adil Aouchiche reconnaît que le LOSC était également très insistant pour le recruter.

Il y a un an, le PSG laissait filer deux grands talents de son centre de formation. En effet, Tanguy Kouassi a rejoint le Bayern Munich tandis qu'Adil Aouchiche s'est engagé avec l'ASSE. Le jeune meneur de jeu a d'ailleurs longuement hésité mais il était conscient que le PSG ne lui offrirait pas suffisamment de temps de jeu. Il a donc décidé de rejoindre le club du Forez, mais le LOSC était également très chaud comme le révèle Adil Aouchiche.

«Mes deux derniers choix étaient Lille et Saint-Étienne»