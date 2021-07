Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho... Les obstacles s'accumulent pour Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone aurait la nécessité de faire un grand ménage dans son effectif. Alors qu'Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et bien d'autres seraient poussés vers la sortie, Joan Laporta aurait de grosses difficultés à se débarrasser de suffisamment de joueurs pour rapatrier La Pulga.

Alors que Joan Laporta n'a pas réussi à le prolonger à temps, Lionel Messi est libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Malgré tout, La Pulga ne devrait pas rejoindre un autre club cet été. Comme l'a indiqué ESPN , Lionel Messi aurait trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone pour rempiler. Un terrain d'entente pour un engagement de cinq saisons. Grâce à cet accord, le Barça n'aurait plus rien à craindre pour Lionel Messi. Toutefois, Joan Laporta aurait encore beaucoup de choses à régler s'il désire utiliser La Pulga la saison prochaine. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le président du Barça a vu la Liga lui imposer un plafond salarial. Et si Joan Laporta n'allège pas très vite la masse salariale blaugrana, Ronald Koeman devrait se passer de Lionel Messi à la reprise tant que la situation ne sera pas réglée. Pour y remédier, le Barça aurait décidé de se séparer de bon nombre de joueurs, et surtout d'Antoine Griezmann, qui disposerait d'un salaire XXL.

Le départ de Griezmann ne serait pas suffisant pour prolonger Messi

Alors qu'il serait impossible de voir Antoine Griezmann et Lionel Messi cohabiter au FC Barcelone à la reprise, le Barça aurait déjà fait son choix entre les deux hommes. Et le club catalan aurait choisi l'Argentin. Dans cette optique, Joan Laporta discuterait d'un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez avec l'Atlético. Mais alors que les quatre parties seraient prêtes à négocier, le président du Barça aurait encore beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir boucler cette opération XXL. Une opération similaire au troc entre Miralem Pjanic et Arthur Melo l'été dernier. Et pour éviter des pertes sur le plan financier vis-à-vis d'Antoine Griezmann, Joan Laporta serait dans l'obligation de boucler un deal à hauteur de 72M€. Alors que les Colchoneros auraient également des soucis économiques, seul un échange de joueurs serait possible. Mais pour le FC Barcelone, récupérer Saul Niguez et un autre élément en échange d'Antoine Griezmann ne lui suffirait pas à boucler la prolongation de Lionel Messi.

Ça capote pour les départs de Coutinho, Umtiti, Dembélé, Lenglet et Alba...