Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Raphaël Varane s’emballe !

Publié le 15 juillet 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 15 juillet 2021 à 19h40

Annoncé sur le départ du Real Madrid depuis maintenant plusieurs semaines, Raphaël Varane serait plus que jamais en train de se rapprocher de Manchester United.

Arrivé il y a maintenant dix ans au Real Madrid en provenance du RC Lens, Raphaël Varane s’est peu à peu imposé comme l’un des cadres du club de la capitale espagnole. Ces dernières années, aux côtés de Sergio Ramos, l’international français a tout gagné avec les Merengue , avec en point d’orgue quatre sacres en Ligue des champions. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et la fin de l’historie serait maintenant proche entre le Real Madrid et le Champion du monde 2018. En effet, à un an de la fin de son contrat, il est annoncé que Raphaël Varane n’entend pas prolonger son bail chez les Merengue . Précisément, le Français considérerait avoir fait le tour de la question dans la capitale espagnole et souhaiterait de ce fait relever un nouveau challenge en découvrant un autre championnat.

Un accord se rapproche entre Manchester United et Raphaël Varane, reste à convaincre le Real Madrid