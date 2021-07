Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme annonce pour l’avenir de Raphaël Varane !

Publié le 15 juillet 2021 à 19h00 par H.G. mis à jour le 15 juillet 2021 à 19h04

Alors que Raphaël Varane souhaiterait quitter le Real Madrid cet été, les positions se rapprocheraient grandement entre Manchester United et le Français.

À un an de la fin de son contrat et après dix années passées au Real Madrid, Raphaël Varane aurait maintenant des envies d’ailleurs. Ainsi, il n’aurait jamais répondu aux relances de sa direction dans l’optique d’une prolongation de son contrat afin de s’en aller dès cet été. Dans cette optique, Manchester United apparait comme le point de chute le plus probable pour l’ancien joueur du RC Lens depuis maintenant quelques jours. Et cela semble plus que jamais se confirmer…

Accord quasi trouvé entre Raphaël Varane et Manchester United !