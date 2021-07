Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Pérez avec ce successeur de Varane !

Publié le 17 juillet 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid ciblerait Jules Koundé pour remplacer Raphaël Varane, le club de la capitale bénéficierait des faveurs du joueur.

À un an de la fin de son contrat et après dix saisons passées au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait très prochainement s’en aller pour prendre la direction de Manchester United. De ce fait, le club de la capitale espagnole risque de devoir recruter afin de compenser son départ, et cela le conduirait à s’intéresser à Jules Koundé. L’international français est également annoncé dans les viseurs de Tottenham et de Manchester United, mais le Real Madrid aurait malgré tout un avantage de taille dans le dossier.

Jules Koundé se verrait bien au Real Madrid