Mercato - Real Madrid : PSG, Manchester, Chelsea… Plus aucun doute pour l’avenir de Varane ?

Publié le 17 juillet 2021 à 13h30 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane n’est pas disposé à prolonger son bail et se dirige vers un départ cet été. Alors que le PSG et Chelsea étaient notamment sur ses traces, c’est à Manchester United que devrait filer le champion du monde tricolore.

À un an de la fin de son contrat au Real Madrid et après dix saisons passées en Espagne, Raphaël Varane est à un tournant de sa carrière. Florentino Pérez n’envisage pas de voir partir son défenseur libre à l’été 2022 et attend ainsi une réponse définitive du joueur pour son avenir. Si aucun accord n’est trouvé rapidement pour une prolongation, le Real Madrid décidera ainsi de pousser vers la sortie Raphaël Varane afin de récupérer une indemnité de transfert. Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs clubs, à l’instar du PSG, Manchester United et Chelsea. Ces dernières heures, les Red Devils sont annoncés en pole position dans ce dossier, et l’arrivée de Varane du côté d’Old Trafford se confirme sérieusement.

Mission impossible pour une prolongation

En effet, plus rien ne semble empêcher le départ de Raphaël Varane vers Manchester United. Selon les informations dévoilées par Duncan Castles dans le Transfer Window Podcast , Florentino Pérez aurait pourtant dégainé une offre au défenseur pour le convaincre de rester chez les Merengue . Un salaire de 7M€ aurait ainsi été promis à Varane, désireux d’obtenir les émoluments que David Alaba, estimés à 10M€. Faute d’accord, le joueur de 27 ans aurait ainsi indiqué à ses dirigeants à la fin de l’Euro sa volonté de quitter le Real Madrid et d’entamer les discussions avec les clubs intéressés, à commencer par Manchester United.

Varane à Manchester United pour 50M€