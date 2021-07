Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane a envoyé un énorme message à Pérez !

Publié le 17 juillet 2021 à 10h30 par H.G. mis à jour le 17 juillet 2021 à 10h33

À un an de la fin de son contrat au Real Madrid, Raphaël Varane aurait bel et bien l’intention de s’en aller dès maintenant du club de la capitale espagnole.

Après dix ans au Real Madrid, l’aventure de Raphaël Varane dans la capitale espagnole pourrait bien toucher à sa fin. En effet, à un an de la fin de son contrat, l’international français voudrait s’en aller dans la mesure où il considérerait avoir fait le tour de la question chez les Merengue . Dans cette optique, Manchester United est annoncé comme son point de chute le plus probable, et ce d’autant plus qu’un accord aurait été trouvé entre le club anglais et le joueur pour un contrat jusqu’en juin 2026. Et visiblement, le Real Madrid se serait résolu à perdre Raphaël Varane désormais.

Raphaël Varane a demandé à partir !