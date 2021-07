Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria dégaine une offre à 12M€ !

Publié le 17 juillet 2021 à 9h10 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2021 à 9h11

Pablo Longoria est très actif à l’OM sur ce mercato estival et pourrait faire revenir Pol Lirola définitivement à Marseille. Le club phocéen aurait soumis une nouvelle offre à la Fiorentina pour le latéral droit, désireux de rester à l'OM.

Après la récente officialisation de William Saliba, l’OM confirme son début de mercato estival très actif et ne devrait pas s’arrêter là. En effet, Pablo Longoria continuerait son travail à l’OM et serait sur plusieurs dossiers comme celui de Pol Lirola. Le défenseur espagnol prêté ces six derniers mois à l’OM est de retour à la Fiorentina, mais pour combien de temps. Pablo Longoria pourrait faire revenir Pol Lirola plus vite que prévu à l’OM et une offre aurait déjà été soumise.

L’OM offre 12M€ pour Lirola