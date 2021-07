Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs de Sampaoli ont aidé Longoria à boucler un dossier !

Publié le 17 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

7ème recrue du mercato de l'OM, Luan Peres s’est confié sur son arrivée à Marseille, et notamment le rôle qu’ont joué Gerson et Luis Henrique, les deux brésiliens qu'il connaissait déjà.

Très actif dans ce début de mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de huit recrues en seulement un mois. L’objectif du président de l’OM est de mettre le plus rapidement possible un effectif complet à disposition de Jorge Sampaoli. Parmi les derniers arrivants, on retrouve Luan Peres. Le Brésilien débarque de Santos et il ne devrait pas avoir de mal à s’intégrer puisqu'il connaît Sampaoli, son ancien entraîneur, ainsi que Gerson et Luis Henrique, les deux brésiliens de l’OM.

« On a commencé à se parler. Il voulait savoir quand j’allais venir »