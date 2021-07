Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Luan Peres sur Jorge Sampaoli !

Publié le 16 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

Fraîchement débarqué à Marseille, Luan Peres vient de retrouver Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à Santos. Le défenseur brésilien en a profité pour lui faire passer un beau message.

7ème recrue du mercato XXL qu’est en train de réaliser Pablo Longoria, Luan Peres vit ses premiers jours à Marseille. Le Brésilien est arrivé dans la cité phocéenne en début de semaine et s’adapte petit à petit à son nouvel environnement. Pour Jorge Sampaoli, son entraîneur, pas besoin de s’adapter puisqu’il l’a connu à Santos. L’Argentin est d’ailleurs l’une des raisons de la venue de Luan Peres à l’OM.

« Il a dit qu’il comptait sur moi à l’OM et j’avais répondu que j’allais tout faire pour venir à Marseille »