Mercato - OM : Les grandes confidences de Luan Peres sur son arrivée à Marseille !

Publié le 16 juillet 2021 à 19h30 par B.C.

Nouveau renfort de l’OM dans ce mercato estival très mouvementé pour le club phocéen, Luan Peres s’est livré sur son arrivée à Marseille et affiche déjà de grosses ambitions.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a encore bouclé plusieurs dossiers dans ce mercato estival. Le club phocéen a notamment officialisé mercredi l’arrivée de Luan Peres en provenance de Santos, un joueur que connaît bien Jorge Sampaoli pour l’avoir eu sous ses ordres au Brésil. Le défenseur central, capable de jouer sur le flanc gauche, s’est ainsi engagé pour les quatre prochaines années, soit jusqu’en juin 2025. Pour sa première prise de parole en tant que joueur de l’OM, Luan Peres en a dit plus sur son arrivée sur la Canebière et les raisons de son choix.

« Ça représente un sacré saut dans ma carrière et j’en suis ravi »

« Je suis très heureux, j'attendais ce moment. Cela faisait déjà quelques jours que je voulais venir. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'avais hâte mais ça y est, je suis là, je suis heureux. J'espère m'adapter rapidement et avoir une saison extraordinaire. C'est un club énorme et je suis prêt à relever le défi , confie Luan Peres sur le site de l’OM. Je connais l’histoire, le prestige de l’OM. Ses fans aussi, ils sont partout en France ! Je sais aussi que l’OM a gagné la Ligue des Champions. C’est un club énorme et je suis prêt à relever le défi. Mon objectif, c’est de réussir dans ce grand club ! Santos est un grand club brésilien, mais un grand club européen, c’est encore un autre niveau. Ça représente un sacré saut dans ma carrière et j’en suis ravi. J'espère réaliser de grandes choses à l'OM. C'est un club de traditions, avec une culture de la gagne. Un club qui se bat pour décrocher des titres. J'espère que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice. Je rêve de gagner un titre avec l'OM, en commençant par faire une grande saison. »

« J'aime aussi construire le jeu »