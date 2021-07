Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau gros coup de froid pour le transfert de Coutinho !

Publié le 16 juillet 2021 à 15h10 par A.M.

Bien que la rumeur d'une arrivée de Philippe Coutinho ne cesse d'être relancée, il semblerait bien que l'OM ne soit pas en mesure de boucler une telle opération.

Cet été, l'OM a déjà recruté huit joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Un début de mercato très actif, mais qui n'est pourtant pas terminé puisque Pablo Longoria continue de prospecter sur le marché et la folle rumeur Philippe Coutinho a émergé ces derniers jours. Mais il y a très peu de chances que ce dossier aboutisse.

«Cela perturbe toutes les sphères du club»