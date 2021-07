Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros retournement de situation pour Coutinho ?

Publié le 16 juillet 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Philippe Coutinho est annoncé sur le départ du FC Barcelone, l’international brésilien pourrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine.

De retour au FC Barcelone la saison dernière après une année en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho n’a pas réussi à s’imposer au sein du club catalan et a, en plus, passé toute la seconde partie de saison blessé. De ce fait, le Barça aurait pris la décision de se séparer de lui de manière définitive cet été dans un contexte où il doit vendre dans l’urgence pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Seulement voilà, face au manque de prétendants pour acheter Philippe Coutinho, le FC Barcelone pourrait finalement revoir sa copie.

Philippe Coutinho parti pour rester au FC Barcelone ?