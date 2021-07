Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie lourde de sens sur l'arrivée de William Saliba !

Publié le 16 juillet 2021 à 12h10 par A.M.

Interrogé sur son choix d'envoyer William Saliba en prêt à l'OM, Edu, le directeur sportif d'Arsenal, justifie cette décision.

Entre Arsenal et l'OM, l'entente semble excellente. En effet, après avoir obtenu le prêt avec option d'achat de Mattéo Guendouzi, le club phocéen a officialisé l'arrivée de William Saliba, lui aussi prêté par les Gunners , mais cette fois-ci sans option d'achat. Et pour cause, les Londoniens n'ont aucune intention de perdre de façon définitive le défenseur central formé à l'ASSE qui va enchainer un second prêt après les six mois passés à l'OGC Nice. Directeur sportif d'Arsenal, Edu explique d'ailleurs ce choix d'envoyer William Saliba en prêt à l'OM.

«Nous avons décidé qu'il serait bon pour son développement de passer une autre saison en prêt»