Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto envoie un message très clair à Longoria !

Publié le 16 juillet 2021 à 9h10 par A.M.

Bien qu'il soit poussé au départ, Dario Benedetto n'a pas l'intention de quitter l'OM cet été comme il l'a clairement fait savoir.

Cet été, Pablo Longoria est hyperactif puisqu'il a déjà bouclé l'arrivée de huit renforts. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba ont officiellement débarqué à l'OM ces dernières semaines, et ce n'est peut-être pas terminé. Toutefois, avant de poursuivre son recrutement, l'OM va devoir vendre. Dans cette optique, le nom de Dario Benedetto revient avec insistance. Il faut dire que l'attaquant argentin est barré par Arkadiusz Milik.

Benedetto veut rester