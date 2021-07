Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hernan Crespo pour relancer le mercato de Sampaoli ?

Publié le 16 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM alors qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto figure sur les tablettes de Sao Paulo, formation entraînée par l’ancienne légende Hernan Crespo.

Dès le mois d’avril dernier, en conférence de presse, Jorge Sampaoli ouvrait la porte à un départ de l’OM cet été pour Dario Benedetto, qui est désormais un simple remplaçant de luxe au sein du club phocéen : « C'est un pur buteur et ils ne sont pas nombreux sur le marché. On se penchera sur le cas de ce joueur. Je ne connais pas les décisions des joueurs pour leur avenir. J'ai toujours pensé que c'était un joueur important dans n'importe quelle équipe où il évoluera », confiait Sampaoli. Et une ancienne gloire argentine tente le coup avec le numéro 9 de l’OM…

Crespo tente Benedetto à Sao Paulo, mais…

Comme l’a révélé Goal jeudi, Sao Paulo aurait manifesté son intérêt ces derniers jours pour Dario Benedetto. L’ancienne star argentine Hernan Crespo, qui entraîne désormais le club brésilien, apprécie beaucoup le numéro 9 de l’OM et aurait proposé de le recruter sous la forme d’un prêt cet été. Une aubaine pour Jorge Sampaoli qui souhaite absolument s’en débarrasser, mais le salaire de Benedetto poserait problème, et pourrait faire capoter son arrivée à Sao Paulo…