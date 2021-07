Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité ?

Publié le 16 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG serait maintenant entré dans une phase de dégraissage de son effectif, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Mais laquelle de ces ventes devrait-être une priorité pour Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

Le moins que l’on puisse dire est que le recrutement estival du Paris Saint-Germain a débuté sur les chapeaux de roues ! En effet, l’écurie parisienne a déjà enregistré les venues de quatre recrues avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Dans le sens des arrivées, le PSG n’aurait en plus clairement pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin dans la mesure où il est maintenant annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba afin de renfoncer une fois de plus son entrejeu, de même que sur celles d'Eduardo Camavinga. En parallèle, Leonardo aurait coché le nom de Théo Hernandez pour renforcer le flanc gauche de sa défense, où l’état de santé de Juan Bernat ne rassure pas vraiment, tandis que la piste menant à Joaquin Correa est annoncée comme étant étudiée par le PSG.

Neuf joueurs pourraient quitter le PSG cet été !