Mercato - PSG : Ça se confirme pour Théo Hernandez !

Publié le 16 juillet 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces de Théo Hernandez, le club de la capitale ne serait passé à l’action qu’auprès du joueur pour l’instant.

Si le PSG a déjà recruté une valeur sûre pour le flanc droit de sa défense avec Achraf Hakimi, le club de la capitale pourrait vouloir en faire autant pour son pendant gauche. En effet, tandis que l’état de santé de Juan Bernat inquiète puisqu’il n’a toujours pas repris le chemin de l’entrainement collectif, le club de la capitale aimerait enrôler un nouveau joueur dans ce secteur et ciblerait Théo Hernandez dans cette perspective. Le joueur de l’AC Milan aurait même reçu plusieurs propositions salariales de la pat du club de la capitale depuis ce début d’année 2020.

Pas d’offre du PSG pour Théo Hernandez