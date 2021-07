Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler un transfert à 30M€ ? La réponse !

Publié le 16 juillet 2021 à 21h10 par A.M.

Annoncé sur le départ, Boubacar Kamara pourrait faire l'objet d'une offre de 30M€ de l'AS Monaco. Mais ce dossier prend du plomb dans l'aile.

Après avoir recruté huit joueurs, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l'OM va devoir vendre. Et les candidats au départ ne sont pas nombreux au sein de l'effectif du club phocéen et le dossier le plus urgent est celui de Boubacar Kamara dont le contrat prend fin en juin 2022. Selon les informations de La Marseillaise , l'AS Monaco serait d'ailleurs prêt à transmettre une offre de 30M€ pour recruter le joueur formé à l'OM.

«Monaco ne mettra jamais 30M€ sur un profil comme Kamara»