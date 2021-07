Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Leonardo relancé par le transfert d'Hakimi ?

Publié le 16 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Revenu de son prêt au PSG, Alessandro Florenzi n’est pas encore certain de son avenir à l’AS Rome. Si José Mourinho serait intéressé à l’idée de conserver le latéral droit dans son effectif, l’Inter aurait ciblé l’Italien après le départ d’Achraf Hakimi.

Alessandro Florenzi va revenir à l’AS Rome cet été après avoir été prête cette saison au PSG. Le latéral droit et champion d’Europe avec l’Italie est actuellement en vacances, mais n’est pas encore fixé sur sa situation en club. En effet, Alessandro Florenzi ne possède pas de garanties sur son temps de jeu à l’AS Rome et pourrait aller voir ailleurs, notamment en Italie. Cependant, l’arrivée de José Mourinho sur le banc romain changerait pas mal de choses.

L’Inter est intéressé mais Mourinho voudrait conserver Florenzi